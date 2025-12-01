Nicht nur der Bandname ist martialisch. In ihrer „Jazz Rock Psychedelia“ dreht die Band KUHN FU von Gitarrist, Komponist und Conferencier Christian Kühn alles durch den improvisatorischen Wolf. Zappa trifft auf Kabarett, Surfsounds und Metal-Riffs reiten auf dem Chattanooga Choo-Choo, während Shakespeare, Brecht und Monty Python Pate stehen. KUHN FU hat eine einzigartige und sehr eigenwillige Form des Jazzrocks (oder Rockjazz) entwickelt, zwischen Parodie und großer Ernsthaftigkeit, mit der sie auf musikalische Scheuklappen anspielt. Die in der Musik von KUHN FU stets präsente Komik tut ihrer Intensität keinen Abbruch. Ursprünglich als Quartett gegründet, existiert KUHN FU in vielen Formen, vom Quartett bis zum Septett, Oktett und Nonett. Die Kernmitglieder sind Christian Kühn (Gitarre), Ziv Taubenfeld (Bassklarinette), Esat Ekincioglu (Bass) und George Hadow (Schlagzeug). Seit 2021 ist die Band um Musiker wie John Dikeman (Tenorsaxophon), Sofia Salvo (Baritonsaxophon), Frank Gratkowski (Altsaxophon, Klarinette, Flöte) und Tobias Delius (Tenorsaxophon, Karinette) gewachsen, die die Kompositionen mit viel Elan spielen. KUHN FU hat über 400 Konzerte in 23 Ländern gespielt. „Kuhn Fu macht seinem martialischen Namen alle Ehre. Das multikulturelle Jazzensemble bringt enorme Energie auf die Bühne und ist zugleich ein Beweis für das wunderbare Miteinander in der Musik.“ Süddeutsche Zeitung