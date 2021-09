Kuhn / Neuhaus / Kersting / Schuster

Heute hat der Saxophonist Alexander Sandi Kuhn für seine monatlichen Reihe 'Jazzküche Kuhn‘ wieder eine ganze besondere Formation um sich versammelt.

Mit den Kollegen Christoph Neuhaus, Sebastian Schuster und Michael Kersting (allesamt baden-württembergische Landesjazzpreisträger) verbindet ihn eine lange musikalische Freundschaft und alle freuen sich schon sehr, endlich wieder einmal gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Gemeinsam wird das Quartett eigene Kompositionen als auch einige ihrer Lieblingsstücke zum besten geben. Es wird geswingt und gegrooved bis sich die Balken biegen! Be there or be square!

Alexander ‚Sandi‘ Kuhn - Saxophon

Christoph Neuhaus - Gitarre

Sebastian Schuster - Kontrabass

Michael Kersting - Drums