Kuhnle, Gaedt, Baisch

Solange sie sicher erinnern können sind die drei, in die Jahre gekommenen, Altmeister des Humors auf den Bühnen der Welt unterwegs gewesen. Ob Solo, oder in verschiedenen Gruppen, sie waren schon da, als es den Begriff Comedy noch gar nicht gab.

Vor fünf Jahren beschlossen die drei Comedy-Legenden Otto Kuhnle (Ex Trio Blamage), Michael Gaedt (Ex Kleine Tierschau) und Roland Baisch (Ex Shy Guys) sich unter dem Namen „KGB“, einem Akronym ihrer Nachnamen, ein Programm zu erarbeiten, in dem sie endlich hemmungslos Stereotype bestätigen und feiern konnten. Nun haben sie sich aus aktuellem Anlass entschlossen diesen Namen abzulegen um mit ihren bürgerlichen Namen die Welt zu einem fröhlicheren Ort zu machen.

„In 180 Jahren um die Welt“

Die wohl ausgeflippteste Comedyshow der Republik

Ein Riesenspaß mit Dressuren, Opernarien und altersgerechter Akrobatik. Die Drei tanzen, zaubern und singen nebenbei noch spaßige Ohrwürmer, mal virtuos, mal gnadenlos albern und selbst, wenn mal was holpert: den Dreien missraten manche Gags schöner als sie anderen gelingen... und über allem schwebt eine unglaubliche Lebenserfahrung. The show must go on...