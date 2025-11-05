Kuku ba – die Melodien Westafrikas

Melodien und Rhythmen aus Westafrika: Kora, Balafon, Percussion und Gesang. Eine musikalische Reise in die Zeit der alten Königreiche Afrikas.
Traditionelle westafrikanische Musik auf der afrikanischen Harfe, dem Balafon, Percussion und Gesang. Melodiös-leise bis rhythmisch-perkussiv am Schluss. Zwei der drei Musiker sind aus afrikanischen Griot-Familien (Kaste der Musiker und Geschichtenerzähler). Wir könnten zwei Sets spielen, z. B. das erste leiser und ruhiger, das zweite perkussiver und lauter.
Info
Kulturforum e.V. Metzingen Eisenbahnstraße 29, 72555 Metzingen
Konzerte & Live-Musik