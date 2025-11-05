Kuku ba – die Melodien Westafrikas

Melodien und Rhythmen aus Westafrika: Kora, Balafon, Percussion und Gesang. Eine musikalische Reise in die Zeit der alten Königreiche Afrikas.

Traditionelle westafrikanische Musik auf der afrikanischen Harfe, dem Balafon, Percussion und Gesang. Melodiös-leise bis rhythmisch-perkussiv am Schluss. Zwei der drei Musiker sind aus afrikanischen Griot-Familien (Kaste der Musiker und Geschichtenerzähler). Wir könnten zwei Sets spielen, z. B. das erste leiser und ruhiger, das zweite perkussiver und lauter.

