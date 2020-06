Kulinarika - Messe

Die Messe für Freunde des guten Geschmacks, von Produktion über Zubereitung, Ausstattung bis hin zum Verzehr:

Ein ganzes Wochenende lang können sich Privat- und Fachbesucher auf eine kulinarische Reise voller regionaler und überregionaler Köstlichkeiten begeben.

Die Veranstaltung findet am Samstag und Sonntag von 12.00 – 18.00 Uhr statt.

Eintrittskarten sind ab jetzt zum VVK-Preis von 8 Euro in den Kundencentern in Ludwigsburg und Besigheim sowie online bei EasyTicket verfügbar. Neu in diesem Jahr ist zudem die Möglichkeit des print@home-Tickets zum selbst ausdrucken.