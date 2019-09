Neue kulinarische Führung „Heilbronner Kaffeeklatsch“

findet ab November 2019 statt

Was gibt es besseres als an einem entspannten Samstag in guter Gesellschaft ein Stück Kuchen zu genießen und sich über aufregende Geschichten und den neusten Klatsch und Tratsch auszutauschen?

Der „Heilbronner Kaffeeklatsch“ mit Silke Bosbach verspricht genau das - drei bis vier verführerisch süße Stopps in Cafés und Konditoreien der Heilbronner Innenstadt. Dazu eine besondere Kostprobe To-Go und interessante Anekdoten über Kaffee, Schokolade und Kuchen.

Die kulinarische Führung findet das erste Mal am 23. November 2019 statt und von dort ab an ausgewählten Samstagen bis zum 01. August 2020.