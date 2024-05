Von Rom zur Reichsstadt

Zeitreise durch Aalen

Diese Führung thematisiert die Entwicklung der Aalener Bucht zwischen Antike und Früher Neuzeit. Hierfür bewegt sich die Führung chronologisch vom römischen Reiterkastell, welches sich beim heutigen Limesmuseum befindet, über den St. Johann-Friedhof inklusive der sonst verschlossenen St. Johann Kirche bis in die historische Reichsstadt. Die Zeitreise endet an der Stadtkirche in der Altstadt.

Beginn: 17 Uhr

Dauer: 90 Minuten

Treffpunkt

Vor dem Limesmuseum, St.-Johann-Straße 5.