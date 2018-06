Bei dieser Kombination aus Stadtführung und kulinarischen Spezialitäten werden Sie Ihren Spaß haben.

Unsere fachkundigen Gästebegleiter/innen zeigen Ihnen interessante Sehenswürdigkeiten und unsere Gastronomie verwöhnt Sie zwischendurch mit regionaler/saisonaler Küche. Einzelne Eindrücke verweben sich so zu einem harmonischen Nebeneinander von Vergangenheit und Gegenwart.Folgende Leistungen sind enthalten:1 dreigeteilte StadtführungZwischendurch verwöhnt Sie die Schwäbisch Haller Gastronomie mit: 1 Begrüßungssekt mit einer Vorspeise1 Hauptgang inkl. 1 Getränk in einem Restaurant in der Altstadt1 Dessert und 1 Tasse Kaffee in einem Hotel-Restaurant1 kleines "salziges" ErinnerungsgeschenkBei gemütlichem Tempo dauert die Kulinarische Stadtführung ca. 4 Std.