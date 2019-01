Kulinarische Weinprobe mit ungarischen Weinen

Am 8. Februar 2019 wird es wieder die beliebte Weinprobe mit ungarischen Weinen aus der Partnerstadt Újhartyán in der Kelter geben. Ungarische Weine haben es in den letzten Jahren geschafft, insbesondere bei Blindverköstigungen zu zeigen, dass sie sich mit den besten Weinlagen der Welt mithalten können und weder hinter Bordeuaux, Burgund oder Piemont zurückstehen.

Sommelier Milan Majer aus Ungarn wird zum Essen vier verschiedene Weinproben zur Verkostung anbieten. Dazu gibt es ein Menü, bestehend aus Salatteller mit Himbeerdressing, Rinderkraftbrühe, einem Hauptgericht vom Büffet mit Sauerbraten und Rücken vom schwäbisch Hällischen Landschwein, Saisongemüse, Serviettenknödel und Spätzle sowie einem geeisten Parfait von der Schokolade mit Zwetschgenragout als Nachtisch. Essen und alle Getränke sind im Preis enthalten. Karten können an der Rathauspforte zu den üblichen Öffnungszeiten für den Preis von 65,00 Euro erworben werden.