Kulinarische Weinreise im Heilbronner Ratskeller

Erleben Sie die Weinspezialitäten der Region unter fachmännischer Anleitung. Sommelier Rainer Mosthaf nimmt Sie im stilvollen Ambiente des Heilbronner Ratskellers mit auf eine Weinreise durch die Region.

Neben ausgesuchten Weinen genießen Sie hier auch ein exquisites regionales Menü.

Das ist dabei:

saisonales und regionales 3-Gang-Menü

3 Weine aus der Region Heilbronn, dazu Wasser

Anmeldung in der Heilbronner Tourist-Information unter Tel. +49 7131 56 41 03, E-Mail: buchungen@heilbronn-marketing.de oder direkt online.

Ein Tagesticket im Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV-Gesamtnetz) ist inklusive. Um diesen Service nutzen zu können, muss das Ticket bereits vorab gekauft werden. Bus und Stadtbahn können dann drei Stunden vor der Führung und im Anschluss bis Betriebsschluss genutzt werden.