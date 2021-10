Kulinarische Weltreise - Begegnungen am Kochtopf

Frauen aus aller Welt treffen sich regelmäßig im Sprachcafé im KARO. An diesem Abend möchten sie Ihnen ihre (Ess-)Kultur vorstellen und Sie herzlich zur Begegnung und zum Austausch einladen. Drei bis vier Gerichte aus aller Welt werden in Kleingruppen von ca. 3-4 Teilnehmerinnen gemeinsam zubereitet, wobei jeweils eine Gruppenleiterin das Gericht aus ihrem Land vorstellt. Nach dem Kochen wird alles gemeinsam verspeist. Die Lebensmittelkosten sind in der Kursgebühr enthalten.