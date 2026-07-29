Kulinarische Weltreise Spanien

¡Bienvenidos!

Unsere kulinarische Weltreise feiert einen besonderen Meilenstein: den 10. Halt. Dieses Mal entführen wir Sie in das Land der Tapas, des Flamencos und der großen Genusskultur – nach Spanien.

Freuen Sie sich auf einen exklusiven Abend, an dem wir die Vielfalt der spanischen Küche auf Sterne-Niveau interpretieren. Mit viel Leidenschaft und hochwertigen Zutaten präsentieren wir Ihnen ein sorgfältig komponiertes Vier-Gänge-Menü, das traditionelle Aromen mit moderner Kochkunst verbindet.

Von den sonnenverwöhnten Küsten Andalusiens über die kulinarischen Schätze Kataloniens bis in die berühmten Weinregionen des Landes – jeder Gang erzählt seine eigene Geschichte und nimmt Sie mit auf eine genussvolle Reise durch Spanien.

Begleitet von einer stilvollen Atmosphäre, spanischer Lebensfreude und ausgewählten Weinen erwartet Sie ein Abend voller Geschmack, Emotionen und unvergesslicher Momente.

Steigen Sie mit uns ein und erleben Sie Spanien mit allen Sinnen.

Wir freuen uns darauf, Sie am 19. September im Alten Theater Heilbronn zu unserem 10. Halt der Kulinarischen Weltreise willkommen zu heißen.

¡Buen provecho y hasta pronto!

Mindesteilnehmerzahl 20 Personen

Reservierung erforderlich