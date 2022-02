Möchten Sie gern etwas Neues auszuprobieren? Wir kochen gemeinsam und mit Anleitung die besten indischen Gerichte wie Butterhähnchen, Blumenkohl, Reis-Pulao, indisches Brot und Gaijar-Halwa.

Alles, was wir zubereiten, können Sie leicht zu Hause selbst nachkochen. Serviert werden die Speisen mit landeskundlichen Informationen. In Kooperation mit dem Indischen Honorarkonsulat in Stuttgart