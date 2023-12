Kulinarisches am Kiosk "Affenhüttle" beim Schimpansen-Außengehege

Die parkähnliche Anlage des Leintalzoos bietet sich auch in der kalten Jahreszeit für einen Besuch an.

Der Förderverein unterstützt mit den Einnahmen aus Beiträgen, Spenden und Patenschaften die Pflege sowie medizinische Versorgung von Tieren des Zoos.

Mit der Tierweihnacht schließt sich der Veranstaltungsreigen für 2023.

In unmittelbarer Nähe zum Außengehege der Schimpansen bieten wir am "Affenhüttle" Waffeln sowie ein vom Kaffee über Glühwein und Kinderpunsch bis zu Kaltgetränken für jeden etwas an.

Um 15.00 Uhr bekommen die Schimpansen Geschenkpakete zu Weihnachten. Ein besonderer Moment für Mensch und Tier.

Sämtliche Veranstaltungen des Fördervereins werden ehrenamtlich durchgeführt.

Am Leintalzoo finden sie ausreichende Parkmöglichkeiten.