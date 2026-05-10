KulTÜrm - Kultur am Bismarckturm: Brass Busters

Die Brass Busters sind ein Straßenmusik-Kollektiv aus Tübingen – eine Bande aus leidenschaftlichen Amateuren mit Herz in der Hand und Blech im Mund.

Mit heißer Luft im Gepäck ziehen die Brassanten durch die Straßen und Plätze der Stadt und machen den öffentlichen Raum kurzerhand zu ihrer Bühne.

Laut und energiegeladen, mal schräg und überraschend, manchmal genau auf dem Beat – und manchmal bewusst ein kleines bisschen daneben. Doch immer sind sie auf der Suche nach dem perfekten Groove. Mit selbst arrangierten und komponierten Stücken bringen die Brass Busters Bewegung ins Publikum und verwandeln zufällige Passanten in begeisterte Zuhörer.

Die in Tübingen geborene Straßen-Brass-Band verfolgt dabei vor allem ein Ziel: dass ihre Zuhörer zu den Tunes mitzappeln und die Leidenschaft spürbar wird. Denn wenn die Brass Busters loslegen, wird aus einem ganz normalen Platz schnell ein kleiner musikalischer Ausnahmezustand.