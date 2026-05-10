KulTÜrm - Kultur am Bismarckturm: Jakob Nacken & Tobias Rockenfeld

Bei dieser einzigartigen Impro-Show, die von Jakob Nacken und Tobias Rockenfeld präsentiert wird, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Alles ist offen und möglich, denn die Zuschauer*innen bestimmen den Verlauf der Geschichte.

Sowohl Jakob Nacken als auch Tobias Rockenfeld sind seit vielen Jahren aus der Theatersport-Szene nicht mehr wegzudenken. Sie zeichnen sich durch ihre ansteckende Spielfreude und ihre musikalische Vielseitigkeit aus. Gemeinsam schaffen sie eine Atmosphäre voller Überraschungen und spontaner Momente.

Die Show lebt von der Interaktion mit dem Publikum, das aktiv in die Szenen eingebunden wird. Bei der Impro-Show ist jeder Moment einzigartig.

Für KulTÜrm werden die beiden das erste Mal gemeinsam in dieser Form als Impro-Duo auf der Bühne stehen und das Publikum begeistern. Womit genau? Wir werden sehen …