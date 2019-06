Kult on Tour - mit Hiss Open Air auf dem Martinshof

Das KULT, die eigentliche Location des Kulturprogamms in Niederstetten geht 2019 auf Tour! Einmal im Jahr werden wird sich das KULT-Team aus seiner „Komfortzone“ bewegen und erschließt spannende, besondere oder auch überraschende Bühne in einem der Niederstettener Teilorte.

Und der Martinshof im OT Rüsselhausen ist einfach perfekt dafür am Samstag den 29.06.2019 ab 20.00 Uhr die KULTour- Veranstaltungsreihe mit der Kultband HISS zu starten!

160 Einwohner, 310 Höhenmeter, der Martinshof als Bühne/ Veranstaltungsort das wird einfach nur KULTIG und wer passt da besser als HISS…

Keine Band mischt hierzulande so gekonnt und mitreißend Musik aus aller Herren Länder mit Rock und Blues wie HISS. Polka ´n Roll. Musik die Laune macht, aus dem Bauch kommt und in die Beine geht! Dazu ironisch-witzige deutsche Texte und ein Sänger mit toller Stimme und Entertainerqualitäten.

Auf ihrem achten Album und nach 20 Jahren Bühnenerfahrung erzählen HISS endlich von ihren unglaublichen Erlebnissen auf hoher See und in den Häfen, von der Nützlichkeit des Rums, von Schiffbruch, Abschied und Heimkehr. Und bei Seemannsliedern, Piratenpolkas, Südsee-Ska und Tiefsee-Tango werden wir vielleicht selbst so seefest und sturmerprobt wie HISS. Auch im 20 Jahr sorgen HISS für gute Laune, zuckende Körper und leuchtende Augen!

Wer auf dem Martinshof dabei sein möchte sollte allerdings schnell sein. Die begehrten Karten sind zum Eintrittspreis von 16€ (erm. 14€) in der Städt. Mediothek Niederstetten Hauptstr. 52/ 1 97996 Niederstetten, Tel.: 07932 60032 mediothek@niederstetten.de zu reservieren und direkt zu kaufen.