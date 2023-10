Kult!ufer mit: Cosmic Mints - Support: Prynum

Cosmic Mints präsentieren mit DAWGS das Ergebnis einer Band in Aufbruchsstimmung. Experimentielle Klanglandschaften von Folk über Reggae bis hin zu Country.

COSMIC MINTS

Die Cosmic Mints, ein Sextett mit Aversion gegen Schubladendenken und Kategorisierungszwang, melden sich mit ihrer neuen EP „DAWGS“ und einem neuen Ansatz zurück aus der selbstgewählten schöpferischen Pause. Aufgenommen in Eigenregie, zwischen Proberaum und den heimischen vier Wänden (inklusive Badezimmer), wartet das jüngste Werk der sechsköpfigen Formation mit einem altbekannten aber doch frischen, neuen Sound auf, der sowohl Fans der ersten Stunde als auch neue Zuhörer begeistern wird. Mit ihrem DIY-Approach haben es sich die sechs Musiker dieses Mal zur Aufgabe gemacht, sowohl stilistisch als auch klangästhetisch neue Facetten und Sounds einfließen zu lassen und sich als gesamte Band einen Schritt weiterzuentwickeln. Das fünf Songs umfassende Werk, welches auf den Namen DAWGS hört und am 17. Februar 2023 in digitaler und kurz darauf auch in physischer Form als Vinyl EP erschien, bietet eine in sich stimmige Vielzahl verschiedener Klanglandschaften und Genres von Folk über Reggae bis hin zu Country. Es zeigt eine Band in Aufbruchsstimmung, die Experimente wagen will.

PRYNUM

Prynum ist eine Instrumentalband aus Stuttgart, die im Jahr 2013 gegründet wurde. Seit ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 2015 hat sich die Band darauf konzentriert, atmosphärische, außerirdische Klanglandschaften mit unkonventionellen und einzigartigen Songstrukturen zu erzeugen. Den Zuhörern soll ein einzigartiges und immersives Hörerlebnis außerhalb der engen Schubladen des Mainstreams geboten werden. Dabei greifen Prynum auf eine breite, wachsende Palette an Einflüssen wie Psychedelic, Post-Rock, aber auch Ambient, Funk, Electronica und Doom zurück.

Nach einer Pause, die nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums "Obstacles" im Jahr 2018 folgte, sind Prynum zurück und möchten ihre experimentelle Instrumentalmusik mit euch teilen. Ihr Debütalbum erhielt einige positive Kritiken und Rückmeldungen, und die Band war dankbar für die Unterstützung von Kuratoren, die ihre Musik in Playlists und Kanäle für Liebhaber von alternativer Musik aufgenommen haben.