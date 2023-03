Kult!ufer mit: Dr. Aleks & the Fuckers

Fick, Fick, Hurra!

Balkan Brass, Live-Entertainment, Punk und jede Menge Sliwowitz. Eine explosive Mischung, die augenblicklich in den Kopf steigt und die Füße in Bewegung bringt. Seit 2010 mischen Dr. Aleks & the Fuckers europaweit Bühnen auf und tragen den Balkan in die Welt hinaus.

Die Fuckers, das sind vier Bläser, ein Bass, eine Gitarre und natürlich der berühmt-berüchtigte Dr. Aleks höchstselbst, der im Zentrum des Geschehens den Takt voranpeitscht und mit reibeiserner Stimme seine achtsprachigen (!) Texte durch den Raum dröhnen lässt. Mit einem reichen Fundus an Bühnenerfahrung, einem Ensemble aus musikalischen Hochkarätern und einer schier unerschöpflichen Live-Energie steht das charismatische Stuttgarter Septett für feuchtfröhliche Durchdreh-Abende in rasantem Tempo, überschäumende Ekstase und Schweiß, der von der Decke tropft.

2016 veröffentlichten Dr. Aleks & the Fuckers ihr Debütalbum mit dem programmatischen Titel Balkan Guerilla. Ein Jahr darauf kam das in mehreren Internet Charts sehr erfolgreiche zweite Studio- Album Hotel Bucuresti heraus. Aktuell ist bereits die vierte EP the greatest shits erhältlich..