Kult!ufer mit: Still Sane

STILL SANE

Auf einem Bauernhof in einem kleinen Dorf irgendwo in Süddeutschland aufgewachsen „gab es einfach nicht so viel was man tun konnte“, erzählt Michel. Also fängt er an Musik zu machen. Anfangs sind seine Acoustic Folk Songs geprägt von der Gitarre seines Vaters und einem alten aber schönen Klavier, doch im Laufe der Jahre wächst Michels Interesse für elektronische Elemente in der Musik. Fasziniert vom gesamten Produktionsprozess beschäftigt er sich viel mit Producing und Recording, kauft sich seinen ersten Synth auf Ebay und beginnt damit Songs auf seinem Laptop aufzunehmen. Atmosphärische Indie Pop Songs mit akustischen und elektronischen Einflüssen werden von Michel Stirner zu neuen, organischen und emotionalen Klangwelten zusammengesetzt. Die Art wie mühelos sich Melodien entfalten, energetische Rhythmen einen festhalten und sich alles zu einer facettenreichen Soundkulisse entwickelt weckt Assoziationen zu Künstlern wie Bon Iver oder Ben Howard. Live spielen war schon immer eins der Dinge die Michel am liebsten macht, und so spielt er schon früh zahlreiche Clubkonzerte, Festivals und Support Gigs. Mittlerweile in Stuttgart angekommen startet Michel als still sane, jedoch nicht alleine. An dem Projekt sind Freunde und kreative Köpfe beteiligt.

Am 22. April.2022 erschien die Debut EP „Making Plans Or The Things That Happen In Between“.