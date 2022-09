Kult!ufer mit: The Last Bash - Support: Themis

The Last Bash

Sanfter aber doch kraftvoller Gesang, gekonnt gemischt mit fesselndem Songwriting – welcome to The Last Bash.

Mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single London über das eigene Label und einer, durch gefeierte Live-Auftritte, stetig wachsenden Fangemeinde, wurde "IndieTude" erschaffen. IndieTude ist eine selbstkreierte Nische, die Indie-Pop mit einer Rock'n'Roll–Attitüde verbindet. Das Lebensgefühl einer getriebenen Generation, die sich nach Liebe verzehrt.

Inspiriert von ihren musikalischen Vorbildern des frühen 21. Jahrhunderts wie the Arctic Monkeys, The Killers und The Strokes, gründeten Thomas Schöttle und Max Bantlin 2018 ein neues Projekt. Nachdem sie ihre ersten Demos geschrieben hatten, wurde dieses leidenschaftliche und harmonische Indie-Rock-Projekt bald als The Last Bash bekannt. Die Aufnahme des Bassisten Till Mack und des Schlagzeugers Tobias Schöttmer verlieh der Band eine grundsolide Rhythmusgruppe. Die durch die Corona-Krise geschenkte Zeit nutzte die Band, um zehn Songs zu arrangieren und aufzunehmen, die im monatlichen Rhythmus als Singles veröffentlicht werden. Wir schreiben das Jahr 2021 und IndieTude ist genau das, was der Arzt verschrieben hat!

Themis

Themis zieht seine Hörer*innen auf die düstere Seite der Indie-Musik. Er verbindet gekonnt das Dunkle mit dem Bittersüßen und Gefühlvollen, kombiniert mit einer großen Portion Queer-Power. Nach Veröffentlichung seiner ersten EP und zahlreichen Konzerten und Festivals in Deutschland, bietet sein Album The Heavy Door einen tieferen Blick in das spannende Debüt. Klanglich erinnert seine Musik etwa an Placebo, PJ Harvey und The Smashing Pumpkins.

Auf The Heavy Door taucht Themis intensiver in den berauschenden Mix dunkler, hallgelandener Rockmelodien, grungigen Riffs und lautem Feedback-Chaos ein, welche in Songs wie Your Rough Touch, Swan, und auch in der ersten Single-Auskoppelung Two Birds Fly zu hören ist. Themis entschied sich anfangs das Album in der dramatischen Umgebung eines einsamen Winters inmitten der globalen Pandemie zu schreiben und den Schreib – und Aufnahmeprozess im Home-Studio seines Gitarristen in einer kleinen Stadt im Herbst 2020 zu beenden. Er und seine aus Stuttgart stammende Live-Band, bestehend aus Korbinian Öhy (Drums), Nico Zeitz (Gitarre) und Henri Schweizer (Bass, zuvor Shoka Chitashvili) ziehen das Publikum auch bei Konzerten mit eben genau dieser Symbiose aus introvertiertem Indie und rohem Post-Punk geradezu magisch in ihren Bann. Zurzeit arbeitet Themis mit seiner Band an seinem zweiten Album, welches im Herbst 2022 erscheinen wird.