Kult!ufer mit: Xylospongium - Support: Petrikor

Eine vielversprechende Kombination aus „Sophisticated Punk“ (Xylospongium) & female fronted Pop-Rock (Petrikor)!

XYLOSPONGIUM

Info: Zu laut? Existiert nicht in ihrem Vokabular. Gepflegte Ausdrucksweise? Klar, immer her damit! Die Klappe groß, der Anspruch hoch. Deshalb auch Xylospongium. Endlich bringt einen das Latinum weiter. Na? Richtig, Klobürste. Oder eben ein Vorläufer davon. Aus Anspruch und Haltung wird „Sophisticated Punk“ – so hat es einst ein gutgelaunter Fan getauft. Gekauft. Darauf muss man erstmal kommen. Seit 2018 ist die Band komplett. Geprobt wird (ist ja wie im Film) zunächst im Kinderzimmer, dann in der Waschküche. Und da wird kräftig an neuem Material geschrubbt. Raus kommen dabei Songs wie „Versauft doch euer Scheißgeld“, „Erogenes Trommelfell“ oder „Eure Mütter haben versagt“, die halten, was sie versprechen. Hand drauf. Bis zum Major hat es noch nicht gereicht, dort heißt es immerhin „geile Mucke, die man nur (bisher) leider nicht verkaufen kann“. Chance vertan. Der Weg aus Winnenden beginnt jetzt. Mit Anlauf und einem Debütalbum.

Band: Ruben Sasse (Gesang und diverse Spielereien), Niklas Burk (Bass), Paul Oestreich (Schlagzeug) und Carl Oestreich (vor allem Gitarre).

PETRIKOR

Wie nennt man eigentlich den Geruch von Sommerregen? Die Antwort liefert eine Stuttgarter Band: PETRIKOR. Die Stuttgarter Band PETRIKOR steht für female fronted Pop-Rock, gepaart mit eingängigen Riffs und Ohrwurm-Hooks. In ihren Songs erzählen die fünf Stuttgarter vom alltäglichen Chaos, sei es in Beziehungen mit anderen, dem Universum oder mit sich selbst. Du wirst dich darin wiederfinden – versprochen! Auf die erste EP im Jahr 2020 folgten 2021 und 2022 zwei selbst produzierte Singles, im Frühjahr 2023 folgt die nächste Veröffentlichung.

Besetzung:

Nelli Gesang, Gitarre, Mario Gitarre, Alessandro Gitarre, Michael Bass, Backings, Tim Schlagzeug, Backings