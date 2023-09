KULT!UFER MIT: Roadstring Army

Die junge Konzertreihe im Schwanen!

Roadstring Army

Gitarren und Stimmen so rau wie das Kopfsteinpflaster von dem sie kommen. Roadstring Army ist die warme Tasse schwarzer Kaffee für den von Selbstzweifeln getriebenen Träumer. Mit dem Herzen denkend. Auf der Suche nach sich selbst. Der Bolzenschneider zum Anderssein.

In 3 Jahren Bandgeschichte hat die Ulmer Band auf über 200 Konzerten bewiesen, dass Bühnenleidenschaft gepaart mit Originalität ein breites Publikum berühren. 2023 heißt: Roadstring Army is starting over! Elektrische Gitarren gepaart mit eingängigen Hooklines. Eine einmalige Kombination aus handgemachtem, rohem Rock und anschmiegsamen HipHop-Elementen am Puls der neuen Zeit.

Was bleibt ist ehrlicher, markant bissiger Sound mit der richtigen Prise Straßenstaub.