An Pfingsten 2022 startet das Open-Air in der 26. Auflage. Was als kleines Fest begann, hat schon längst Kultstatus erreicht! Seit 1995 nehmen jedes Jahr aufs Neue internationale Acts sowie lokale Bands und Newcomer in Weilheim unter der Limburg die Zeltbühne fest in Beschlag. Das Open-Air ist inzwischen in ein wetterfestes Zelt umgezogen. Trotzdem sorgt die Mischung aus Campen, Lagerfeuer und Musik für das einzigartige Kult-Ur Open-Air Feeling.