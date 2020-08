Kultur in der Krise, das heißt vor allem: Menschen in der Krise. Was lernt man ausKrisen, was hätte man vorher wissen können? Wie in RAINER BAUCKS Textenoffensichtliche als auch schwer auffindbare Probleme Freunde, Kollegen, Eheleuteund andere Freizeitbekanntschaften von einer Kalamität in die nächste treiben, daspürt man bald: nach der Krise ist vor der Krise - war schon immer so. Wie man mitHumor durch alles durchkommt, weiß RAINER BAUCK, denn er und seine Figurenwaren da schon mal. Durchs Programm führt NICOLAI KÖPPEL mit Klampfe Marion.