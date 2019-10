Kultur-Abend

Ein Liederabend (nach Texten von Edgar Allan Poe und Emily Dickinson)

25 Jahre Arbeit als Jazzkomponist und darunter fast nur Instrumentales – dieser Zustand war für Rainer Tempel irgendwann nicht mehr haltbar. So entstand der Wunsch, sich dem Thema Lied einmal dezidiert zu widmen. Er entschied sich schließlich für Vertonungen von Gedichten zweier englischsprachiger Dichter: Emily Dickinson und Edgar Allan Poe. Beide geboren in Massachusetts, beide bereits häufig vertont, beide im 19. Jahrhundert stilbildend und schließlich: beider Poesie ist formal häufig schon Musik. Ergebnis sind zwei Liederzyklen bestehend aus jeweils zehn Gedichten. Kaum improvisiert, und doch Jazz, häufig durchkomponiert und doch songhaft, auch strikt in time und doch Kunstlied.

Mit Fola Dada hat Rainer Tempel die ideale Interpretin gewinnen können. Sie sieht sich selbst als erzählende Sängerin und ist stimmlich so wandelbar, dass sie jedes Gedicht mit einer eigenen Tonsprache bereichern kann.