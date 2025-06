Kultur am Fluss: Amy Lungu and friends feat. Ralf Beitner

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Immer mittwochs präsentieren sich bekannte Comedians auf der Fährlebühne. Und donnerstags sorgen regionale Künstler mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Das Publikum erwartet ein abwechslungsreicher Konzertabend voller Energie, Gefühl und musikalischer Vielfalt: Amy Lungu & Friends präsentieren gemeinsam mit Ralf Beitner ein spannendes Programm aus Popklassikern und atmosphärischen Eigenkompositionen. Die klassisch ausgebildete Violinistin Amy Lungu begeistert durch ihre leidenschaftliche Bühnenpräsenz und ihre unverwechselbare Art, weltbekannte Titel wie „Pretty Woman“, „Sway“, „Eye of the Tiger“ oder „My Way“ neu zu interpretieren. Unterstützt von ihrer Band verleiht sie diesen Songs eine ganz persönliche Note – mitreißend, einfühlsam und instrumental stark. In gemischten Sets wechseln sich diese Publikumslieblinge mit Liedern aus der Zusammenarbeit mit dem Singer-Songwriter Ralf Beitner ab. Seine Songs wirken wie musikalische Landschaftsbilder – voller Atmosphäre, Tiefe und Gefühl. Zusammen mit Amy Lungus fein nuancierter Violine entfalten sie einen besonderen Zauber, der unter die Haut geht.

