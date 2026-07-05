Kultur am Fluss: Claudia Sofia Trio

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Auf der Fährlebühne präsentieren sich bekannte Comedians und regionale Künstler sorgen mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Claudia Sofia Trio

Ihre Musik ist tief in der kapverdischen Tradition verwurzelt und verbindet diese meisterhaft mit brasilianischen und europäisch-amerikanischen Einflüssen. Sie verkörpert die neue Generation der kapverdischen Musik. Alle Texte und Musik schreibt Claudia Sofia selbst.

Weitere Veranstaltungen der Reihe "Kultur am Fluss":