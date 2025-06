Kultur am Fluss: Das Comedy Sandwich

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Immer mittwochs präsentieren sich bekannte Comedians auf der Fährlebühne. Und donnerstags sorgen regionale Künstler mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Das Comedy Sandwich

Was passiert, wenn man vier junge, schöne, unnachahmliche und hochtalentierte Künstler in einer gemeinsamen Show auf die Bühne bringt? Richtig! Eine unvergessene Performance, bei der kein Auge trocken bleibt. Beim „Comedy Sandwich“ entsteht die geballte Ladung Comedy-Power mit großartigen Künstlern, die nicht nur im TV, sondern auch in den sozialen Netzwerken bereits tausende Fans begeistern. Jede Show verspricht einen einzigartigen Mix für alle Comedy Liebhaber. Schnallt euch an, schnappt euch eure Freunde und sichert euch Tickets für die heißesten Talente der Comedy-Szene in eurer Nähe.

Mit dabei sind: Robert Alan, John Smile, Cüneyt Akan und Lennard Rosar.

Weitere Veranstaltungen der Reihe "Kultur am Fluss":