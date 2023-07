Kultur am Fluss: DJ Simoné feat. Saxophonistin Michelle Labonte

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Immer mittwochs präsentieren sich bekannte Comedians auf der Fährlebühne. Und donnerstags sorgen regionale Künstler mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung.

Wer die Kombi DJane Simoné + Michelle Labonte am Saxofon aus Heidelberg/Mannheim noch nicht live erlebt hat, sollte am 3.August an die Fährlebühne kommen. Es erwartet Euch ein angenehmer „Sonnenuntergangs“-Sound gepaart mit fröhlichen House und Funky Beats – zum anhören und mitgrooven. DJane Simoné steht seit über 30 Jahren auf diversen Bühnen im In-und Ausland, liebt sowohl kleine Clubs als auch große Events und war in Heilbronn vor einigen Jahren regelmäßig zu Gast im Creme21 und GreenDoor.

Auch Michelle Labonte ist keine Unbekannte in der Region, vor allem mit ihrem Saxofon-Quartett „FamDüSax“. Sie liebt funky und groovy Beats und begleitet Simoné regelmässig bei Events von Frankfurt über Stuttgart bis nach Cannes.

Erlebt die ansteckende Freude und Energie der beiden Ladies bei einem schönen Cocktail und untergehender Abendsonne. Viel Spaß!

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.