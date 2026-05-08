Kultur am Fluss: Dr. Emir

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Auf der Fährlebühne präsentieren sich bekannte Comedians und regionale Künstler sorgen mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Dr. Emir

Wer sagt eigentlich, dass Wissenschaft trocken sein muss? Dr. Emir beweist das Gegenteil: Als promovierter Lebensmittelchemiker hat er nicht nur die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern auch alles andere – und das mit Scharf und Charme. Geboren in Nürnberg als Sohn eines Iraners und einer Türkin, ist er der lebende Beweis, dass man über die Unterschiede zwischen den Kulturen, zwischen Orient und Okzident, zwischen Bayern und dem Rest der Welt nicht nur Brücken bauen, sondern auch herzhaft lachen kann.

In seinem Programm „Die Chemie muss stimmen“ deckt er ganz nebenbei auf, was Sie schon immer über Ernährung wissen wollten. Ungefragt gibt er seine Expertise zu haarsträubenden Fragen, die Sie schon immer interessiert haben, bei denen Sie sich bislang aber nicht getraut haben nachzuhaken. Dr. Emir hat die Antwort – und die passende Pille, äh, Pointe. Aber Vorsicht! Lachen hat Nebenwirkungen: Nach diesem Abend gehen Sie garantiert nicht nur schlauer, sondern auch glücklicher nach Hause.

Weitere Veranstaltungen der Reihe "Kultur am Fluss":