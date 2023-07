Kultur am Fluss: Humorist Thomas C. Breuer „Alles muss Rausch“

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Immer mittwochs präsentieren sich bekannte Comedians auf der Fährlebühne. Und donnerstags sorgen regionale Künstler mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung.

Allerhöchste Zeit, den Menschen wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wie könnte dies in einer Weinstadt wie Heilbronn besser gelingen als mit humor- und gehaltvollen Texten zum Thema Wein, begleitet von guten Tropfen?

Zwischen 2013 und 2018 erfreute das Literarische Kabarettprogramm „Kabarett Sauvignon“ Weinfreunde und normal Sterbliche zwischen Hamburg und Luxembourg, Los Angeles und Salgesch (Wallis), mit rund 240 Aufführungen das erfolgreichste Programm des Autors Thomas C. Breuer, präsentiert in Weingütern, Theatern, Kleinkunstbühnen, Galerien, etc. im In- und Ausland – und jetzt auch bei „Comedy am Fluss“.

2022 war es höchste Zeit für ein Update: Die Welt des Weines dreht sich wie die große immer weiter, Trends, Geschmäcker und auch Probleme ändern sich, neue Themen wie Klimawandel oder Weindiebstahl wollen beachtet sein – so konnte es nicht ausbleiben, dass neue Texte entstanden sind bzw. immer noch entstehen. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind gewohnt lustig – und niveauvoll. Daher gibt es jetzt die Version 2.0 des Weinprogramms, mit vielen neuen Texten und einigen alten Bekannten: "Alles muss Rausch".

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.