Kultur am Fluss: Julian Adler

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Auf der Fährlebühne präsentieren sich bekannte Comedians und regionale Künstler sorgen mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Julian Adler

Leise, ehrlich und nah – und im nächsten Moment überraschend leicht und mitreißend: Die Songs von Julian Adler leben von genau diesem Wechsel. Mal reduziert auf Stimme und Gitarre, ruhig und persönlich. Dann wieder tanzbar und spürbar leicht. Im Duo mit Jan Lammert (Keys) entsteht ein vielseitiger Sound: warme Klavierklänge, dezente elektronische Elemente und viel Raum für Atmosphäre. Musik, die berührt und zugleich trägt.

Adlers Musik ist dabei hörbar geprägt von Einflüssen internationaler Künstler wie John Mayer, Tom Misch oder Lianne La Havas – kombiniert mit deutschsprachigen Texten und einer Stimme, die zwischen sanfter Wärme und klarer Präsenz wechselt. Der Kölner Singer/Songwriter stand bereits mit Künstlern wie Max Herre und Max Mutzke auf der Bühne, war bei Formaten wie „The Voice of Germany“ zu sehen und hat sich mit seinem Debütalbum sowie zahlreichen Live-Auftritten ein stetig wachsendes Publikum erspielt.

Ein Abend, der zum Zuhören einlädt, aber genauso Raum lässt, sich einfach treiben zu lassen – unter freiem Himmel, direkt am Wasser.

Weitere Veranstaltungen der Reihe "Kultur am Fluss":