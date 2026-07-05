Kultur am Fluss: Kai Karle Band

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Auf der Fährlebühne präsentieren sich bekannte Comedians und regionale Künstler sorgen mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Kai Karle Band

Die Band vereint rockig angehauchten Pop mit einer Prise Jazz zu einem einzigartigen Sound. Das Sextett überzeugt dabei durch eine faszinierende Mischung aus kraftvollen Gitarren-Riffs und virtuosen Saxofon-Soli, die unterschiedlichste musikalische Welten zusammenbringen. Das Publikum erlebt ein Konzert verschiedener Genres, einen unverwechselbaren Sound, der sowohl groovige Energieausbrüche als auch gefühlvolle Balladen umfasst: von Rock, Pop, Ska, Rock´n´Roll, Blues, Country, Jazz, Folk, Latin bis zum guten alten 70er Discobeat!

Besonders charakteristisch für die Kai-Karle Band sind die einfühlsamen, witzigen und zum Nachdenken anregenden Texte. Im Jahr 2025 erhielt die Band mit dem Titel „Wieder mal

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