Kultur am Fluss: LinkMichel

Comedy

bis

Fährlebühne Heilbronn 74080 Heilbronn

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ -  präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Auf der Fährlebühne präsentieren sich bekannte Comedians und regionale Künstler sorgen mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

LinkMichel

Und jetzt knallt’s richtig: Das Jubiläums-Feuerwerk mit dem Besten aus 30 Bühnenprogrammen und über 3.000 Auftritten. LinkMichel ist Comedy auf Adrenalin – witzig, scharf und immer eine Spur unberechenbar. Als Gewinner des Sebastian-Blau-Preises 2024 wirft er sich mit Vollgas ins Chaos des Alltags und schafft es, selbst aus den skurrilsten Momenten des Lebens etwas Urkomisches herauszukitzeln. Seine Mission: Das Unfassbare zu erklären. Sein Erfolg? Grandios daran zu scheitern – und dabei Lachtränen zu provozieren.

Mit feinem Gespür fürs Menschliche und gnadenlosem Blick auf die eigenen Macken spielt LinkMichel nun schon seit drei Jahrzenten meisterhaft mit Erwartung und Überraschung. Sein Wortwitz schneidet wie ein Skalpell, seine Mimik erzählt Geschichten, die für Romane reichen würden. Die Pointen? So treffsicher, dass man sich vor Lachen kaum auf dem Stuhl halten kann.

Weitere Veranstaltungen der Reihe "Kultur am Fluss":

Info

Fährlebühne Heilbronn 74080 Heilbronn
Theater & Bühne
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