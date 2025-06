Kultur am Fluss: Roberto Capitoni

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände. Immer mittwochs präsentieren sich bekannte Comedians auf der Fährlebühne.

Und donnerstags sorgen regionale Künstler mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Roberto Capitoni

60 ist das Neue 40, denn die besten Jahre kommen nach den Guten und das konnten weder die Dinosaurier, noch die Einwohner von Pompeji von sich behaupten.

Sind die guten Jahre wirklich Sex, Drugs & Rock ´n` Roll? Oder eher Freibad, Eis und Pommes Schranke?

Als er jung war, war 60 alt, also wirklich alt. Heute denkt man: Tom Cruise, Campino, Jim Carrey und Roberto Capitoni, sind alle schon über 60? Liegt es an der neuen Titan-Hüfte, am Viagra oder an der guten Pflege der Ehefrauen?

Tägliche unzählige Angebote, die im Spam Ordner landen, von sicherem Gewichtsverlust, über Befreiung von Prostatitis, bis hin zu Krampfader Produkten, helfen Roberto in diesem Fall nicht weiter. Also was macht man jetzt? Hautcremes oder gleich Botox?

Auch die Einladungen zu runden Geburtstagen nehmen gleichermaßen ab, wie Beerdigungen zunehmen. Außerdem ist er kurz vor der Ermäßigung bei Bahnfahrten, was für einen halben Schwaben, eher von Vorteil ist und der tägliche Blick in die Apotheken Umschau oder die vorläufige Rentenauskunft, lassen ihn zwischen Lachkrampf und Verzweiflung pendeln.

Aber Roberto wäre nicht Roberto, wenn er nicht im Handumdrehen ein paar einfache Tricks zur Hand hätte, um wieder jung zu wirken. Beispiel gefällig? Auf seiner Bucketlist, auf deutsch Löffelliste, würde niemals ein Bungee Sprung stehen, denn er hätte Angst schon im freien Fall den Löffel abzugeben. Aber warum stehen da überhaupt meistens eher lebensverkürzende Aktionen drauf? Als ob das alles nicht schon genug wäre, ist da noch sein Onkel Luigi, der ihm nicht immer helfend zur Seite steht. Das ein oder andere Mal bringt er Roberto in sehr absurde Lebenssituationen, in denen es unter Umständen schneller vorbei sein kann, als ihm lieb ist.

Lebendige Stand-Up-Comedy in 4D: Sehen, Hören, Fühlen, Lachen!

Und wo Capitoni drauf steht, ist auch bekanntermaßen Roberto drin.

