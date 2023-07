Kultur am Fluss: Shanty-Chor

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Immer mittwochs präsentieren sich bekannte Comedians auf der Fährlebühne. Und donnerstags sorgen regionale Künstler mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung.

Machen Sie mit dem Shanty-Chor eine Zeitreise mit einem Segelschiff und erleben Sie das harte Leben an Bord und die Sehnsucht und Träume der Matrosen auf hoher See und an Land. Der Shanty-Chor wurde 1993 im DSC-Langen gegründet. Was ihn auszeichnet sind der für Shanty-Chöre nicht übliche Mehrsatzgesang und die Anzahl der Solisten.

Der Shanty-Chor des Dreieich-Segelclub-Langen tritt wie folgt auf:

Am Donnerstag, 24. August:

> 17:00 Uhr auf dem Schlepper links der Reederei

> 18:15 Uhr vor der Bühne

> ca. 21:30 Uhr im Biergarten der Alten Rederei

Am Freitag, 25. August:

> 10:00 Uhr auf der Rathaustreppe

> 10:45 Uhr auf dem Kiliansplatz

Freitag noch auf der Rathaustreppe und Obere- Untere Neckarstraße. Die Uhrzeiten folgen.

In Kooperation mit dem Hafenamt Heilbronn.