Kultur am Fluss: Soulgospel

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Auf der Fährlebühne präsentieren sich bekannte Comedians und regionale Künstler sorgen mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Soulgospel

Jessica Houston und Rüdiger Wolf live. Soul, Gospel und besondere musikalische Momente bei Kultur am Fluss.

Mit ihrer kraftvollen Stimme begeistert Soulsängerin Jessica Houston gemeinsam mit Pianist und Sänger Rüdiger Wolf das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm aus Soul, Gospel und bekannten Klassikern in einzigartigen Arrangements.

Weitere Veranstaltungen der Reihe "Kultur am Fluss":