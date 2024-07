Kultur am Fluss: Werner Acker G-Band feat. Linda Kyei

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände.

Immer mittwochs präsentieren sich bekannte Comedians auf der Fährlebühne. Und donnerstags sorgen regionale Künstler mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Linda Kyei (Gesang / Geige), schon mit drei Jahren lernte sie das Blockflötenspiel, später Klavier und Violine. Es folgten klassischer Gesangsunterricht und Dirigentenkurse. In der folgenden Zeit legte sie den Schwerpunkt auf den Gesang und ihre Liebe zum Jazz, Gospel und Soul. Mit 15 Jahren fing sie an, eigene Stücke am Klavier zu komponieren und leitete erste Gospelchorprojekte. Mit 18 Jahren brachte sie ihre eigenen Songs in Form eines Bandprojektes erstmals auf die Bühne und wirkte in unterschiedlichen Formationen mit. Derzeit ist Linda auch einmal im Monat in Pierre M Krauses Sendung „Gute Unterhaltung“ im SWR Fernsehen zu sehen und zu hören. lindakyei.de

Werner Acker (Gitarre/Arrangements/Leitung) unterrichtete von 1983 - 2021 an der Staatl. Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und ist als Solist und Sideman in verschiedenen Bands und Stilrichtungen unterwegs. www.werner-acker.de

Martin Sörös (Piano, Keyboards), wurde von Kindesbeinen an durch sein Elternhaus musikalisch geprägt. Von 2009 bis 2011 war er Mitglied des Landesjugendjazzorchesters Baden-Württemberg. Er studierte an den Hochschule für Musik Nürnberg (Bachelor) und an der HMDK Stuttgart (Master 2017). Etliche Preise krönen seine seitherigige musikalische Laufbahn. Mittlerweile unterrichtet er auch an der Musikhochschule Stuttgart.

Daniel Pflumm (Bass) studierte bis vor kurzem noch an der Musikhochschule Stuttgart und ist Mitglied der äußerst erfolgreichen Newcomerband „Schimmerling“ und neuerdings auch vertretungsweise in der Band von Peter Maffay.

Thomas Keltsch (Schlagzeug) studierte Schlagzeug an der Musikhochschule Stuttgart. Es folgten div. Aktivitäten mit Bands im Popular- und Jazzbereich und Engagements in klassischen Orchestern und bei zahlreichen Musical Produktionen.