Kultur am Nachmittag: Das Erzählcafe

Wenn die Tage kürzer werden, kommt die Zeit, innezuhalten und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Im Erzählcafé können Sie herzerwärmende Geschichten zur kalten Winterszeit genießen - frei erzählt von der Märchenerzählerin Eva Kern-Horsch vom Balsam Märchenteam und stimmig umrahmt mit live Musik.

Am Nachmittag wird im EpFi nicht nur für Kinder gespielt, sondern auch für Erwachsene. In unserem neuen Erzählcafé sitzen wir in netter Runde bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammen, plaudern und hören Märchen und Geschichten.

Märchen enthalten die Weisheit der Völker, sie vermitteln universelle Werte und kulturelle Identität. Das Erzählen (nicht Vorlesen, sondern freies Erzählen!) und Zuhören ist ein Akt der Kommunikation, der gemeinsamen Konzentration, der Freude am gesprochenen Wort. Die Geschichten werden lebendig und einzigartig durch die Menschen, die sie erzählen.