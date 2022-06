Kultur an der Mauer

Swing and More

Am Sonntag, 10. Juli 2022 bietet das Bläserkraftwerk Giengen ab 11 Uhr ein breites musikalisches Spektrum an der Stadtmauer am Brenzufer Giengen.

Die Bigband präsentiert einen bunten Mix aus Swing, BigBand-Klassikern, Evergreens sowie Film- und Popmusik. Mal instrumental, mal mit verschiedenen Solisten, mal mit Gesang. Für jeden Musikliebhaber ist an diesem Sonntagvormittag etwas dabei, Sie werden die Spielfreude und Leidenschaft der Musikerinnen und Musiker spüren.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.