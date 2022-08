Am Sonntag, 18. September 2022 ab 11 Uhr unterhält die Band Good old Stuff am Brenzufer.

Eine Gruppe von vier Männern, die seit einer gefühlten Ewigkeit musikalisch in diversen Gruppen unterwegs waren. Sie hatten sich schon fast aus den Augen verloren und dann beschlossen, wieder gemeinsam aufzutreten um das „Gute alte Zeug“ zu spielen. Pop und Rock zu zelebrieren, ist nicht nur für die Band, sondern auch für das Publikum reine Freude.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei!