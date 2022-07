Kultur an der Mauer

Franz Gassner tritt am Sonntag, 14. August 2022 um 11 Uhr mit seinem Solo-Programm „Franz Voice & Guitar, Songs aus 4 Jahrzehnten“ an der Stadtmauer auf. Neben seinen bekannten „Dialekt-Klassikern“ (STS, Spider-Murphy-Gang, Wolfgang Ambros), Country-Ohrwürmern (Eagles, Willy Nelson, Bellamy Brothers), Deutsche Klassikern (Udo Jürgens, Reinhard Mey, Westernhagen) sind wieder einige neue Songs im Programm, zum Mitsingen, Mitsummen oder einfach zum gemütlich in der Sonne Sitzen an einem schönen Sonntagmorgen.