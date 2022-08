Kultur an der Mauer

Broken Wood bringt am Sonntag, 4. September 2022 ab 11 Uhr Stimmung ans Brenzufer Giengen.

Der Name steht für fünf leidenschaftliche Musiker, die nicht in eine bestimmte musikalische Schublade passen. Neben Folk, Country und Covermusik, dargeboten auf ihre eigene Art und Weise, dürfen auch einige Oldies und „Ohrwürmer“ nicht fehlen. Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren mit handgemachter, ehrlicher Livemusik stehen dabei stets im Vordergrund.

Die Band präsentiert sich in folgender Besetzung: Eva Schinagel, Werner Schinagel, Eberhard Kieweg, Jürgen Ihle und Joachim Mücksch.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei!