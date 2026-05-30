Kultur auf dem Marktplatz - Kindernachmittag

Eine verrückte artistische Radnummer, Jonglage und Zauberei, die mehrfach ausgezeichnete Seifenblasenshow, einen Live-Song auf der Ukulele mit den Botschaften der Gäste sowie weitere spannende Dinge, teilweise zusammen mit den Kindern, für die Kinder.

Mit seiner frischen und frechen Note weckt Clown Rinaldo die Geister und sorgt für gute Laune.

„Träumen, Lachen und Staunen, egal ob kleine oder große Gäste. Lasst euch überraschen.“