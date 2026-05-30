Kultur auf dem Marktplatz - OPEN DOORS

Die gleichermaßen gefühlvollen wie kraftvollen Stimmen der OPEN DOORS begeistern überregional seit der Gründung des Chors im Jahr 1991.

Die rund 25 Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Uli Dachtler am Piano vergrößern kontinuierlich ihr Portfolio an populären Pop- und Rocksongs und beeindruckenden Eigenkompositionen. Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Konzert und ein perfektes Programm.

Professionelle Musiker als Begleitung und passende Choreographien ergänzen den Chorgesang zu einer musikalischen Reise der Extraklasse. Die OPEN DOORS, das ist Faszination Chor auf höchstem Niveau.

Genießen Sie die OPEN DOORS live und ganz nah. Freuen Sie sich auf ein emotionales Klangfeuerwerk.