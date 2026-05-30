Kultur auf dem Marktplatz - Seniorennachmittag

Seit über 40 Jahren wird gemeinsam auf Festen und Feiern musiziert, das ist die Blaskapelle Alte Kameraden Massenbachhausen e. V. 1986 Leintalmusikanten.

Alles begann damals in der Backstube von Willi Muth in Massenbachhausen. Ehemalige Musiker saßen zusammen und überlegten, was sie nach dem altersbedingten Ausscheiden aus der aktiven Kapelle machen könnten, um weiter zu musizieren – die „Alten Kameraden wurden geboren“. Daraus entstand im Jahr 2019 der Verein „Blaskapelle Alte Kameraden Massenbachhausen e. V. 1986“. Inzwischen besteht die aktive Kapelle aus 16 Musikerinnen und Musikern.

In der Vergangenheit spielten nur Musiker im reiferen Alter. Doch seit 2024 wird die Kapelle von drei Musikantinnen an der Klarinette und am Saxophon verstärkt. Die Kapelle spielt Böhmische Polkas und Walzer, ebenso Schlager, Oldies und natürlich Stimmungslieder. Geleitet wird die Kapelle von Klaus Ritter.

Die Stadtverwaltung Leingarten lädt zu kostenlosen Kaffee und Kuchen ein – solange Vorrat reicht.

„Seien Sie dabei, Singen, Lachen und Schunkeln Sie mit.“