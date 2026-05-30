Kultur auf dem Marktplatz - The Bautzy's

Mit unvergesslichen Hits, Ohrwürmern, nationalen und internationalen Songs begeistert die Kultband The Bautzy's ihre stetig wachsende Fangemeinde.

Der persönliche Kontakt zu ihrem Publikum und die Freude an der Musik ist bei allen Bandmitgliedern spürbar.

Bei der Beat- und Rock-Party in Leingarten bietet die Band ein breites Musikgenre zum Mitsingen, Tanzen oder einfach zum Zuhören und Genießen an. Ein perfekter Abend für alle Liebhaber von Rock, Beat und Rhythm and Blues ist garantiert.

Mit der Musik aus den wilden 60er Jahre, der 70er mit Woodstock und Flower-Power, der 80er Jahre mit legendären Popsongs, bis hin zu topaktuellen Titeln erleben Sie mit den „Bautzy’s“ eine lockere und rockige Atmosphäre. Zum Repertoire gehören unter anderem Titel von den Beatles, Rolling Stones, Hollies und Elvis Presley über Peter Maffay und Drafi Deutscher bis hin zu Tina Turner, Simon & Garfunkel und weiteren weltberühmten Bands und Hits.

Legendäre Songs und die größten Erfolge der Musikgeschichte mit der ersten Beat-, Rock- und Blues-Band im Neckar-Odenwald-Kreis.