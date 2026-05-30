Kultur auf dem Marktplatz - Combination BigBand

Die Combination BigBand feierte im vergangenen Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. In all den Jahren hat sich die Band beständig und erfolgreich weiterentwickelt.

Zahlreiche Workshops mit renommierten Spitzenmusikern, wie Klaus Graf, Ack van Royen, Andy Maile, Sepp Herzog und vielen weiteren, prägen die Spielweise der Musikerinnen und Musiker, die alle aus dem Landkreis Heilbronn kommen. Gespielt werden Arrangements der berühmten Big Bands aus der mitreißenden Swing-Ära, moderne Big Band Literatur bis hin zu Arrangements aktueller Titel aus dem Pop- und Rockbereich.

Das Musikprogramm besteht aus bekannten Mainstreamtiteln, beginnend in den 70er Jahren bis ins Jahr 2000. Wir wünschen Ihnen einen unterhaltsamen Abend.