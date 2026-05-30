Kultur auf dem Marktplatz - The Complete Clapton Tribute Band

Entspannter und rhythmischer Bluesrock in Originalbesetzung wie die Band um die Legende Eric Clapton selbst, so spielen und fühlen die neun Musiker der Heilbronner The Complete Clapton Tribute Band den musikalischen Geist der Bluesrocklegende.

Gegründet wurde die Band im Jahr 2014.

Bei „Complete Clapton“ stehen neun Vollblut-Musiker auf der Bühne, die mit ansteckender Spielfreude die Werke von Eric Clapton in Originalbesetzung zelebrieren. Die Band begeistert mit virtuosen und detailgetreuen Gitarrensoli und authentischen Bluesrockgitarren, dem klassischen Sound einer Hammond Orgel, einem amtlichen Bluespiano und einer groovenden Einheit aus Bass und Schlagzeug und mehrstimmigen Vocals.

Begeisternde Interpretationen der Hits von Eric Clapton, Joe Cocker, Dire Straits, J. J. Cale, Zucchero, Rolling Stones, Steve Winwood, Tina Turner, Tracy Chapman, Steve Cropper, George Harrison und noch weiteren bekannten und berühmten Künstlern, mit dem Sound der Clapton-Band. Erleben Sie einen handgemachen musikalischen Klangteppich, der durch den Abend trägt.